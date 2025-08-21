Самара готовится к ключевой конференции водоканалов России

181

27 – 28 августа Самара станет площадкой для XVII Конференции водоканалов России — крупнейшего отраслевого форума. Представители предприятий со всей страны, профильных министерств и эксперты обсудят вопросы модернизации систем водоснабжения и водоотведения и познакомятся с опытом «РКС-Самара» в этой сфере.

Главная тема конференции — экономика коммунального комплекса, модернизация сетей и кадровый дефицит. По данным Росстата и организаторов конференции – Российский ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) – сегодня почти половина очистных сооружений и объектов водоподготовки требуют реконструкции. При этом действующие тарифы не покрывают даже текущие расходы предприятий. Каждый кубометр питьевой воды приносит убыток в среднем 2,06 рубля, а очистка сточных вод – 1,26 рубля. В 2024 году совокупный дефицит отрасли составил около 30 млрд рублей.

Низкий уровень финансирования напрямую отражается на состоянии инфраструктуры: темпы реконструкции сетей за последние девять лет составили лишь 1,1% по водоснабжению и 0,38% по водоотведению при необходимой норме в 3%. Растёт аварийность: на каждые 100 км водопроводных труб приходится более четырёх порывов, в канализационных сетях – более двух.

Ещё одна проблема – нехватка специалистов. Средняя зарплата работников водоканалов на треть ниже, чем в среднем по стране, а возраст большинства сотрудников превышает 50 лет. Молодые специалисты уходят в более прибыльные сферы.

Участники конференции обсудят, какие меры могут изменить ситуацию. На пленарном заседании заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько и заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков представят государственные меры поддержки. Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова расскажет о новых инициативах профессионального сообщества. Самарской практикой модернизации сферы ЖКХ поделятся региональные власти и «РКС-Самара» во главе с главным управляющим директором Владимиром Бирюковым.

Результатом форума должны стать конкретные предложения, которые помогут создать условия для обновления отрасли.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ СО