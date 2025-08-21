Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Самара готовится к ключевой конференции водоканалов России

21 августа 2025 12:11
181
Главная тема конференции — экономика коммунального комплекса, модернизация сетей и кадровый дефицит.

27 – 28 августа Самара станет площадкой для XVII Конференции водоканалов России — крупнейшего отраслевого форума. Представители предприятий со всей страны, профильных министерств и эксперты обсудят вопросы модернизации систем водоснабжения и водоотведения и познакомятся с опытом «РКС-Самара» в этой сфере. 

Главная тема конференции — экономика коммунального комплекса, модернизация сетей и кадровый дефицит. По данным Росстата и организаторов конференции – Российский ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) – сегодня почти половина очистных сооружений и объектов водоподготовки требуют реконструкции. При этом действующие тарифы не покрывают даже текущие расходы предприятий. Каждый кубометр питьевой воды приносит убыток в среднем 2,06 рубля, а очистка сточных вод – 1,26 рубля. В 2024 году совокупный дефицит отрасли составил около 30 млрд рублей.

Низкий уровень финансирования напрямую отражается на состоянии инфраструктуры: темпы реконструкции сетей за последние девять лет составили лишь 1,1% по водоснабжению и 0,38% по водоотведению при необходимой норме в 3%. Растёт аварийность: на каждые 100 км водопроводных труб приходится более четырёх порывов, в канализационных сетях – более двух.

Ещё одна проблема – нехватка специалистов. Средняя зарплата работников водоканалов на треть ниже, чем в среднем по стране, а возраст большинства сотрудников превышает 50 лет. Молодые специалисты уходят в более прибыльные сферы.

Участники конференции обсудят, какие меры могут изменить ситуацию. На пленарном заседании заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько и заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков представят государственные меры поддержки. Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова расскажет о новых инициативах профессионального сообщества. Самарской практикой модернизации сферы ЖКХ поделятся региональные власти и «РКС-Самара» во главе с главным управляющим директором Владимиром Бирюковым.

Результатом форума должны стать конкретные предложения, которые помогут создать условия для обновления отрасли.

 

Фото:  министерство энергетики и ЖКХ СО

Теги: Самара

