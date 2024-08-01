С 2024 года на время навигации место забора воды в Волге «РКС-Самара» будут обозначать бакенами

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Вода для жителей Самары забирается из поверхностного источника - Саратовского водохранилища реки Волги. Этот факт знаком многим. Но мало кто знает, что оголовок – часть трубы, в которую вода заходит самотёком, - находится на глубине более 15 метров, на расстоянии около 500 метров от берега. Именно здесь вода в реке наиболее чистая.

Чтобы в оголовок не заплывала рыба и крупный мусор, трубу защищают специальными решётками. На них периодически устраиваются для проживания ракушки. Чтобы они не замедляли поток воды и не провоцировали в зимнее время налипания шуги на оголовок, решётки в обязательном порядке чистят. И это только часть мероприятий, которые проводят сотрудники «РКС-Самара» для улучшения качества воды, которая даже ещё и не попала на насосно-фильтровальные станции.

В этом году, в соответствии с обновлённым законодательством, места расположения оголовков в период судоходства ресурсная компания обязана обозначать специальными навигационными знаками: «Кромочный» с постоянным белым огнём и «Знак опасность» - с зелёным проблесковым (проще говоря – бакенами). Здесь запрещено проходить судам и бросать якорь.

Увидите бакен на реке в районе Сов. Армии и Студеного оврага, знайте: здесь вода начинает свой путь в наши дома. Оберегайте чистоту Волги!