С 14 февраля центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» возобновляют работу очно

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Приостановка приёма посетителей была вынужденной: из-за повышенной заболеваемости возникла необходимость прекратить очное посещение. С понедельника, 14 февраля 2022 года, центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» возобновляют работу в полном объёме.

Режим работы центров

- ул. Луначарского, 56: пн-пт с 8:00 до 17:00, каждая среда месяца с 8:00 до 20:00, каждая 3-я суббота месяца с 8:00 до 17:00.

- пр. Металлургов 56: пн-пт с 8:00 до 17:00, каждая 3-я суббота месяца с 8:00 до 17:00.

- ул. С. Армии 14: пн-пт с 8:00 до 17:00, - каждая 3-я суббота месяца с 8:00 до 17:00.

- ул. Павла Маркина, 1: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт до 16.00, перерыв на обед с 12:00 до 12.48.

- ул. Бакинская, 22А: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт до 16.00, перерыв на обед с 12:00 до 12.48.

В период с 22 по 24 число каждого месяца личный приём не осуществляется в связи с обработкой документов. В данный период возможна выдача справок об отсутствии задолженности в ЦОК по адресу: г. Самара, ул. Луначарского, 56.

Важно!

Несмотря на открытие центров, «РКС-Самара» по-прежнему просит своих абонентов воздержаться от личного посещения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В личном кабинете на сайте samcomsys.ru работает «Виртуальная приёмная», через которую можно подать любые заявления и документы в сбытовое подразделение «РКС-Самара». Показания приборов учета также лучше передавать через личный кабинет или по телефону контактного центра 207-25-40 (при передаче через «робота» очереди нет).