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Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов

4 февраля 2022 12:31
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Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил работу ряда офисов обслуживания клиентов. По состоянию на 4 февраля, временно закрыты два офиса в Самаре (ул. Демократическая, д. 37 и ул. Революционная, д. 101 «б») и один в Тольятти (ул. Матросова, д. 40).

Для удобства граждан энергетики предлагают воспользоваться услугой предварительной записи. Заранее согласованное время и конкретный офис позволят сделать визит в клиентский центр максимально комфортным. Запись осуществляется по единым телефонам:

- для физических лиц 8 (800) 700-10-32;

- для юридических лиц 8 (800) 600-03-90.

При этом наиболее удобными и безопасными является дистанционные каналы. Ими можно воспользоваться в личном кабинете клиента или на официальном сайте https://samara.esplus.ru.

 

Теги: В центре внимания Т ПЛЮС

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