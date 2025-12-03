Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
«РКС-Самара» взыскали с должников-физических лиц более 100 млн рублей за 2025 год

«РКС-Самара» взыскали с должников-физических лиц более 100 млн рублей за 2025 год

«РКС-Самара» в 2025 году взыскали свыше 100 млн рублей долга за водоснабжение и водоотведение с жителей. В начале декабря в ФСПП будет предъявлен дополнительный массив исполнительных документов за текущий год для немедленного погашения, поэтому сумма может увеличиться.

К недобросовестным абонентам сегодня применяются различные меры воздействия, самые суровые – взыскание в судебном порядке и отключение от ресурсов. Только в ноябре в суд направлено 1000 заявлений, судебным приставам для взыскания переданы 1400 исполнительных документов, а 15 жилых помещений отключены от канализации.

«РКС-Самара» убедительно рекомендуют не игнорировать напоминания о задолженности, квитанции необходимо оплачивать своевременно. Если кто-то из абонентов оказался в сложной жизненной ситуации, лучше обратиться за реструктуризацией долга, только это позволит избежать неприятностей. Сейчас предупреждение о задолженности получили более 30 тысяч должников за водоснабжение и водоотведение.

 

Новости по теме
В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер.
01 декабря 2025, 16:59
Специалисты «РКС-Самара» благоустраивают территорию, где велась замена участка Главного Безымянского коллектора
В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер. ЖКХ
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные. В большинстве случаев воду отключать не будут.
28 ноября 2025, 15:34
«РКС-Самара»: адреса возможных отключений воды в связи с плановыми ремонтными работами
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные. В большинстве случаев воду отключать не будут. ЖКХ
У должников за холодную воду осталось несколько дней, чтобы избежать начисления пеней. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки.
28 ноября 2025, 15:06
«РКС-Самара» начислит абонентам-должникам 23 млн рублей пеней
У должников за холодную воду осталось несколько дней, чтобы избежать начисления пеней. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы... ЖКХ
В центре внимания
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
170
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
268
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
215
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
302
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
902
