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Общедомовой счётчик - прибор, обязательный для всех многоквартирных домов, это требование федерального закона.
"РКС-Самара" выиграли суд по установке общедомового счётчика
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"РКС-Самара" выиграли суд по установке общедомового счётчика

13 марта 2023 15:12
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Общедомовой счётчик - прибор, обязательный для всех многоквартирных домов, это требование федерального закона.

Общедомовой счётчик - прибор, обязательный для всех многоквартирных домов, это требование федерального закона. Однако некоторые УК не хотят исполнять закон и препятствуют ресурсоснабжающей компании, не допускают устанавливать приборы учёта, надеясь таким образом «сэкономить».

Так было в случае с пятиэтажным домом по ул. Мориса Тореза. Здесь УК ссылалась на изношенные коммуникации, и жители не пускали специалистов по установке ОДПУ. Было сделано несколько безуспешных попыток, а потом дело дошло до суда, который принял сторону ресурсного предприятия и обязал управляющую компанию дать допуск к месту работ. По мнению суда, изношенные коммуникации и необходимость их ремонта -  не причина не ставить счётчик.

Именно УК несёт ответственность за содержание многоквартирного дома и по закону обязана оборудовать коммуникации общедомовым водомером. Полученное решение должно стать хорошим аргументом в общении с другими несговорчивыми УК. Если в дом на М.Тореза вновь не пустят специалистов по установке ОДПУ, то они придут с судебными приставами.

Грамотный учёт потреблённых ресурсов будет способствовать сокращению потерь холодной воды, а также стимулировать поддержание внутридомовых сетей в хорошем состоянии. «РКС-Самара» продолжают установку ОДПУ, в 2022 году ими оснастили ещё 18 жилых зданий.

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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