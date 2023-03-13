"РКС-Самара" выиграли суд по установке общедомового счётчика

104

Общедомовой счётчик - прибор, обязательный для всех многоквартирных домов, это требование федерального закона. Однако некоторые УК не хотят исполнять закон и препятствуют ресурсоснабжающей компании, не допускают устанавливать приборы учёта, надеясь таким образом «сэкономить».

Так было в случае с пятиэтажным домом по ул. Мориса Тореза. Здесь УК ссылалась на изношенные коммуникации, и жители не пускали специалистов по установке ОДПУ. Было сделано несколько безуспешных попыток, а потом дело дошло до суда, который принял сторону ресурсного предприятия и обязал управляющую компанию дать допуск к месту работ. По мнению суда, изношенные коммуникации и необходимость их ремонта - не причина не ставить счётчик.

Именно УК несёт ответственность за содержание многоквартирного дома и по закону обязана оборудовать коммуникации общедомовым водомером. Полученное решение должно стать хорошим аргументом в общении с другими несговорчивыми УК. Если в дом на М.Тореза вновь не пустят специалистов по установке ОДПУ, то они придут с судебными приставами.

Грамотный учёт потреблённых ресурсов будет способствовать сокращению потерь холодной воды, а также стимулировать поддержание внутридомовых сетей в хорошем состоянии. «РКС-Самара» продолжают установку ОДПУ, в 2022 году ими оснастили ещё 18 жилых зданий.

Фото: «РКС-Самара»