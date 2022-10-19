«РКС-Самара»: в Куйбышевском районе началось строительство нового напорного коллектора

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В Куйбышевском районе началось строительство нового напорного коллектора. Труба диаметром 300 мм будет проложена по территории посёлков Кряж и 116 км в сторону Городских очистных канализационных сооружений.

Работы ведутся по инвестиционной программе «РКС-Самара», стоимость объекта больше 240 млн рублей.

Строительство ведётся в основном методом горизонтально-наклонного бурения, без больших вскрытий. На сегодня проложен участок длиной 100 метров, осталось ещё 900. По новому коллектору будут идти стоки от двух канализационных насосных станций в разных точках района к ГОКС. Его запуск в эксплуатацию повысит надёжность всей системы водоотведения района. Планируется завершить работы в 2023 году.

Данный проект – часть общей программы «РКС-Самара» по модернизации системы водоснабжения и водоотведения Куйбышевского района.

Фото: «РКС-Самара»