РКС-Самара убрали последний ящик для передачи показаний счётчиков

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Абоненты «РКС-Самара» полностью перешли на электронные способы передачи показаний приборов учета. Ранее примерно 100 тысяч абонентов ежемесячно писали на бумажечках цифры, которые потом сотрудники ресурсоснабжающей организации вручную заносили в программу. Теперь все абоненты отправляют данные своих приборов учёта через Личный кабинет, сообщают голосовому роботу или сотруднику Почты России во время оплаты квитанций. Инновационный переход состоялся плавно и безболезненно. Никто и не заметил, как в Куйбышевском районе не так давно сняли последний ящик для передачи показаний счётчиков.

Переход на удобные способы передачи показаний ресурсоснабжающая организация начала в прошлом году. Постепенно сокращали количество ящиков, добавляли новые каналы передачи данных и объясняли, как правильно ими пользоваться. Специалисты сбытового подразделения несколько раз выезжали по разным адресам, проводили обучение абонентов. В 2022 году оставалось несколько ящиков в Куйбышевском районе для АО «Водные технологии», но затем, с переходом на обслуживание в «РКС-Самара», они получили доступ к электронном сервисам и необходимость в бумажках из прошлого века отпала.

Передавать показания приборов учёта нужно раз в месяц:

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- при оплате через приложение ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- в отделениях при оплате через оператора ПАО «Сбербанка» и АО «Почта Банка» - с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца.

Обращаем внимание, завтра последний день приема показаний приборов учета!