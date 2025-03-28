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«РКС-Самара» следует плану по ремонту Главного Безымянского коллектора и выполнению работ по благоустройству

28 марта 2025 10:43
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«РКС-Самара» следует плану по ремонту Главного Безымянского коллектора и выполнению работ по благоустройству

Все ремонтные работы на участке Главного Безымянского коллектора (ГБК) в районе ул. Олимпийской завершены. Началось благоустройство прилегающей территории. «РКС-Самара» строго придерживаются планов и договоренностей, которые были достигнуты и согласованы осенью 2024 года с городской администрацией и большинством жителей СНТ. Подробнее по ссылкам: https://samcomsys.ru/news/16824,    https://samcomsys.ru/news/16841.

На территории, прилегающей к СНТ «Ракитовка», проведены работы по капитальному ремонту канализационного коллектора Д-1200мм протяженностью 1225м, а также построено 14 новых камер. На территории, прилегающей к СНТ «Дачница», проведены работы по восстановлению работоспособности канализационного коллектора Д-1200мм протяженностью 624м, а также построены 5 новых камер. Никакого выноса трубы за «красные линии» не было, но поднять часть коллектора над уровнем земли пришлось в соответствии с ранее подготовленным планом ремонтных работ. Это сделать необходимо, чтобы исправить ошибки проекта, по которому строился коллектор, и обеспечить самотёчное прохождение стоков.

В настоящее время, как только позволили погодные условия и грунт слегка подсох, начались активные работы по благоустройству в ранее согласованных объемах. Идет отсыпка дороги внутри садового товарищества асфальтовой крошкой и щебнем, лишний грунт вывозится. Труба, находящаяся над землей, будет огорожена забором. Протекающий ручей уже направлен в гильзу, по просьбе жителей на входе установлена решётка, которую жители обязались регулярно чистить, чтобы в речушку не попадал мусор. Благоустройство участков будет проводиться в индивидуальном порядке. Дополнительные просьбы жителей, проживающих на ближайших к коллектору участках, по возможности будут максимально учтены.

Неудобства, которые на данный момент испытывают жители – временные. Самое большое недовольство высказывают те жители, кто перенес заборы своих участков за «красные линии», в санитарно-защитную зону коллектора, чего категорически делать нельзя. Санитарные зоны как раз и предназначены законодательством для проведения подобных ремонтных работ. В данном случае, ремонт Главного Безымянского коллектора проводится в интересах всего города.

Основные работы по благоустройству территории по постоянной схеме в соответствии с действующими в городе правилами, должны завершиться до 31 мая, но «РКС-Самара» прикладывают все усилия, чтобы выполнить работу раньше – к концу апреля.

Главный Безымянский коллектор проходит через весь город. В последние годы объем стоков, который принимает коллектор, сильно увеличился из-за новых микрорайонов и притоков ливневой и паводковой воды, которая не должна поступать в канализационный коллектор. Из-за этого технические сбои стали появляться чаще, эксплуатация ГБК стала требовать повышенного внимания. Сотрудники «РКС-Самара» уже не первый год постепенно обновляют канализационную магистраль. Переложить разом весь коллектор (протяжённость – почти 38 км) невозможно, поэтому замены идут поэтапно. Уже обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Реактивной, Южном шоссе, на ул. Алма-Атинской и Ставропольской. Работы по обновлению ГБК всегда осложнены постоянным приходом сточных вод - остановить приём стоков невозможно. 

Теги: РКС-Самара

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