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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

19 апреля 2024 15:37
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

26 апреля планируется заменить задвижку диаметром 100 мм на пр. Карла Маркса. Для этого с 9:00 до 16:00 холодная вода будет отключена по адресам:  пр. Карла Маркса, 203, 205, 219, 207, 207, 217, 215; ул. И.Булкина,88.

Адрес установки бойлера: пр. Карла Маркса 215.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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