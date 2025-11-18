«РКС-Самара» призывает владельцев автомобилей не парковаться на колодцах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.
Ночью и утром 19 ноября в регионе ожидается усиление  ветра
Не позднее 1 декабря 2025 года необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также, в отдельных случаях, налог на доходы физических лиц.
УФНС СО напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов
В Самаре ночью до +7°С, днем до +9°С.
19 ноября в регионе дожди, до +9°С
Более 40 спортсменов – гиревиков из числа сотрудников МЧС России продемонстрировали свои навыки в программе гиревого двоеборья, выполняя упражнения «рывок» и «толчок» с гирями массой 24 кг.
Сотрудник МЧС СО занял 2 место на Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту
Во всех общеобразовательных организациях, а также в дошкольных учреждениях Самары состоялись «Открытые уроки безопасности».
В Самаре подвели итоги месячников гражданской защиты и гражданской обороны
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.
В Самарском художественном музее откроется выставка Николая Ельцова «Из осени в осень»
Победители и призеры получили путевки на международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего-2025», который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 23 декабря.
Команда Самарской области стала победителем Кубка технологических видов спорта-2025 в Москве
Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине «артистический фитнес» и стала победительницей абсолютного первенства.
Дарья Шаповалова из Самары - чемпионка мира по бодибилдингу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» призывает владельцев автомобилей не парковаться на колодцах

18 ноября 2025 14:59
128
Теперь транспортные средства можно эвакуировать.

«РКС-Самара» призывает владельцев автомобилей не парковаться на колодцах   Теперь транспортные средства можно эвакуировать.

В Самаре внесены изменения в Правила благоустройства. Теперь при проведении работ на инженерных коммуникациях можно перемещать машины, которые мешают ремонту.

Для этого необходимо сообщить информацию в УМВД РФ по городу Самаре, переместить авто в зоне видимости и опубликовать данные на официальном сайте организации, которая проводит работы.

«РКС-Самара» призывает владельцев автомобилей не парковаться на колодцах. Это не просто чугунные крышки, а быстрый доступ к инженерным коммуникациям. В то время, когда машина стоит на колодце, жители окрестных домов могут оставаться без водоснабжения, так как специалисты не смогут сделать необходимые переключения. Или стоки будут выходить на поверхность, а прочистить колодец невозможно – техника не сможет подъехать. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Очередной выезд специалистов завершился извлечением из сетей большого количества влажных салфеток, остатков пищи и других нерастворимых предметов.
14 ноября 2025, 13:14
Десятый раз за этот год: «РКС-Самара» устранили засор канализации у одного из домов на улице Дачной
Очередной выезд специалистов завершился извлечением из сетей большого количества влажных салфеток, остатков пищи и других нерастворимых предметов. ЖКХ
1341
Отдельная тема – неоплаченный полив.
11 ноября 2025, 14:11
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
Отдельная тема – неоплаченный полив. ЖКХ
813
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
07 ноября 2025, 15:56
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
1344

В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
149
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
196
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
365
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
325
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1654
Весь список