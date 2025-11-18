128

«РКС-Самара» призывает владельцев автомобилей не парковаться на колодцах Теперь транспортные средства можно эвакуировать.

В Самаре внесены изменения в Правила благоустройства. Теперь при проведении работ на инженерных коммуникациях можно перемещать машины, которые мешают ремонту.

Для этого необходимо сообщить информацию в УМВД РФ по городу Самаре, переместить авто в зоне видимости и опубликовать данные на официальном сайте организации, которая проводит работы.

«РКС-Самара» призывает владельцев автомобилей не парковаться на колодцах. Это не просто чугунные крышки, а быстрый доступ к инженерным коммуникациям. В то время, когда машина стоит на колодце, жители окрестных домов могут оставаться без водоснабжения, так как специалисты не смогут сделать необходимые переключения. Или стоки будут выходить на поверхность, а прочистить колодец невозможно – техника не сможет подъехать.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»