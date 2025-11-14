Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения с 15 ноября

14 ноября 2025 15:35
175
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! Также в ночь на 15 ноября будет перекрыта  ул. Советской Армии  от пр. Карла Маркса до ул. Блюхера - для работ на водоводе. Ограничения будут действовать с 22:00 14 ноября до 20:00 18 ноября.

15 ноября в связи с заменой пожарных гидрантов холодная вода будет отключена с 08:00 до 17:00 по адресам: ул. Некрасовская, 1-15, 2-18, ул. А.Толстого, 126-130, 125-137, ул. Кутякова, 2-14, ул. Князя Г.Засекина, 1-7, ул. А.Толстого, 70-112, 41-85, ул. Пионерская, 22-26, 19-21.

18 ноября для демонтажа временного водопровода и осуществления врезок в водопроводную линию с 08:00 18.11.2025 до 03:00 19.11.2025 ограничим подачу ХВС в домах по адресам: ул. Гагарина, 9, 11А, ул. Тухачевского, 226.

Адрес установки бойлера: ул. Гагарина, 9.

19 ноября проведём работы по демонтажу и монтажу запорной арматуры диаметрами 100 и 150 мм, демонтажу и  монтажу насосного агрегата 5,5 кВт, демонтажу участка трубопровода диаметром 100 мм с установкой фланцев на НСП №163. С 10:30 до 14:30 холодное водоснабжение будет отсутствовать в доме по адресу: ул. Революционная, 133А.

20 ноября планируют заменить запорную арматуру диаметром 150 мм на ул. Дорожной. На период с 09:00 до 17:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Демократическая, 75, мкр. «Малый Сорокин хутор».

Также 20 ноября для замены запорной арматуры диаметром 300 мм на ул. Ленинградской/Куйбышева с 10:00 20.11.2025 до 00:00 21.11.2025 будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Ленинградская, 3-25, 4-24, ул. А.Толстого, 114-124, 87-99, ул. Ст. Разина, 84-108, 55-67, ул. Куйбышева, 66-100, 81-119.

Адреса установки бойлеров: ул. Куйбышева/ул. Ленинградская, ул. А.Толстого/ул. Ленинградская.

Ещё 20 ноября планируются работы на НСП №15: демонтаж/монтаж запорной арматуры диаметром 150 и 200 мм; замена напорного трубопровода насосного агрегата 30 кВт; текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм. С 10:00 до 14:00 ХВС будет ограничено по адресам: квартал 12-15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

