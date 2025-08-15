«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на предстоящую неделю

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на предстоящую неделю

15 августа 2025 15:31
Адреса возможных отключений водоснабжения в Самаре.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

19 августа запланированы демонтаж и монтаж участка вводного трубопровода диаметром 150 мм, устранение течи на напорном трубопроводе диаметром 150 мм насосного агрегата, текущий ремонт запорной арматуры на водопроводной линии диаметром 150 мм. В связи с этим с 10:00 до 15:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Стара Загора, 89, 91, 101, 119, 121, 137.

20 августа будет заменён пожарный гидрант на ул. Металлургической. Холодная вода будет отключена с 08:00 до 17:00 по адресам: ул. Металлургическая, 94, ул. Товарная, 5, 15, 17.

Также 20 августа планируется заменить часть трубы водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Ново-Садовой. С 09:00 до 22:00 без ХВС будет Московское шоссе, 234.

21 августа заменим задвижку диаметром 250 мм. Холодное водоснабжение будет ограничено с 09:30 до 18:00 по адресам: Южный пр., 190-218 (ч/с), Южный пр., 224, 226 (МКД).

Адрес установки бойлера: Южный проезд, 224.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Новости по теме
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки.
14 августа 2025, 16:12
«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на  городской водопроводной станции
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки. ЖКХ
Не поддавайтесь на уловки мошенников.
13 августа 2025, 15:58
«РКС-Самара» напоминают: сотрудники предприятия не ходят по квартирам с поверками
Не поддавайтесь на уловки мошенников.   ЖКХ
Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города.
11 августа 2025, 16:41
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города. Новости компаний
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
