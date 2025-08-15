«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на предстоящую неделю

121

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

19 августа запланированы демонтаж и монтаж участка вводного трубопровода диаметром 150 мм, устранение течи на напорном трубопроводе диаметром 150 мм насосного агрегата, текущий ремонт запорной арматуры на водопроводной линии диаметром 150 мм. В связи с этим с 10:00 до 15:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Стара Загора, 89, 91, 101, 119, 121, 137.

20 августа будет заменён пожарный гидрант на ул. Металлургической. Холодная вода будет отключена с 08:00 до 17:00 по адресам: ул. Металлургическая, 94, ул. Товарная, 5, 15, 17.

Также 20 августа планируется заменить часть трубы водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Ново-Садовой. С 09:00 до 22:00 без ХВС будет Московское шоссе, 234.

21 августа заменим задвижку диаметром 250 мм. Холодное водоснабжение будет ограничено с 09:30 до 18:00 по адресам: Южный пр., 190-218 (ч/с), Южный пр., 224, 226 (МКД).

Адрес установки бойлера: Южный проезд, 224.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.