"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на уведомления о поверке

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В середине августа многие самарцы получили информационные уведомления о том, что у них подходят к концу сроки поверки счётчика и пора делать новую. Письма поступили от фирмы, которая оказывает метрологические услуги. На этот раз призывов сделать срочную заявку и угроз повышением тарифов в письме не было. Оно составлено с корректными формулировками и рекомендациями, и содержит даты окончания индивидуальных приборов учёта конкретного абонента.

В «РКС-Самара» поясняют: информационное письмо - это не призыв к действию. Но повод ещё раз проверить данные по своим ИПУ и при необходимости оставить заявку. Следить за сроками поверки - обязанность каждого получателя коммунальных услуг. Если пропустить поверку, данные счётчика приниматься не будут и через некоторое время начисления будут осуществляться по нормативу, а эта сумма как правило выше привычной.

Нет необходимости обращаться именно в ту компанию, которая разослала письма. Поверку может сделать любой специалист, который имеет соответствующую аккредитацию. Компания, рассылающая уведомления, рассчитывает именно на то, что абонент не будет долго раздумывать, а позвонит по указанным телефонам. Такой рекламный трюк. При этом данные, указанные в уведомлениях, не всегда корректны и непонятно, как они оказались в распоряжении коммерческой компании.

Поэтому всем абонентам рекомендуется ещё раз уточнить даты поверки своих счётчиков: они указаны в правом нижнем углу квитанции и в паспорте прибора учёта. И если срок уже подходит, оставить заявку на поверку на сайте samcomsys.ru в разделе «Дополнительные услуги» или в любой другой компании, которая имеет аккредитацию на метрологические работы.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"