«РКС-Самара»: о ремонтных работах на предстоящую неделю

158

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

22 ноября запланирована замена пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 08:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Рижская, 1-9; Переулок Строителей, 1-11; ул. Молдавская, 7-22; ул. 40-лет Пионерии, 19-23; Пугачевский тракт, 8-54; ул. Нефтяников, 4-49; Сиреневый пер., 11-30; Кирзавод, 1-24.

25 ноября для замены участка трубы и тройника на линии диаметром 300 мм холодная вода будет отключена с 10:00 до 16:30 по адресам: ул. Урицкого, 28, 30; ул. Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15, 19, 21Б, 23; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

Адрес установки бойлера: ул. Владимирская, 43.

Также 25 ноября будут заменены задвижки на водопроводных линиях диаметрами 100 и 400 мм. Для этого с 08:00 до 14:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Тухачевского, 224, 226, 226А.

Адрес установки бойлера: ул. Тухачевского, 224.

26 ноября планируются работы по подключению жилого дома к центральному водоснабжению на 3-й просеке. С 10:00 до 19:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Советской Армии, 236, 238А, 238В, 238Д, 240Б, 253А, 253Б; 3-я просека, 150А.

Адрес установки бойлера: 3-я просека, 150А.

27 ноября для устранения утечки на трубопроводе диаметром 200 мм по пер. Шигровскому с 10:00 до 14:30 холодная вода будет отключена по адресам: Заводское ш., 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 67, 67А, 63, 65, 73, 71, 71А, 71Б; Щигровский пер., 8, 12.

Адрес установки бойлера: Заводское ш., 65.

Также 27 ноября заменим запорную арматуру на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Ленинградская/Куйбышева. Для этого с 10:00 27.11.2025 до 00:00 28.11.2025 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ленинградская, 3-25, 4-24; ул. А. Толстого, 114-124, 87-99; ул. Ст.Разина, 84-108, 55-67; ул. Куйбышева, 66-100, 81-119.

Адреса установки бойлера: ул. Куйбышева/ул. Ленинградская, ул. А.Толстого/ ул. Ленинградская.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.