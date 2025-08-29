«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящей неделе

134

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

2 сентября запланирована замена запорной арматуры диаметром 200 мм на пр. Кирова. В связи с этим с 10:00 до 20:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: пр. Кирова, 273, 275, 277, 285, 293; пр. Карла Маркса, 367, 368, 372, 372А, 374, 376, 378, 382; ул. Стара-Загора, 175, 177, 179, 181, 183.

3 сентября будет заменён пожарный гидрант и врезка на водопроводной линии диаметром 200 мм на ул. Коленчатой. Холодная вода будет отключена с 11:00 до 17:00 по адресам: ч/с: ул. Постовая, 39А, 54, 56; ул. Рыбачья, 42, 43, 46; ул. Коленчатая, 61; ул. Призаводская, 40; ул. Широкая, 6; пр. Мальцева, 4.

Адрес установки бойлера: ул. Профильная, 6.

Также 3 сентября планируются работы на НСП №87: текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм; замена врезок с установкой шаровых кранов; устранение утечки на водопроводной линии диаметром 150 мм; текущий ремонт насосного агрегата. С 10:00 до 12:50 без ХВС будут: ул. Авроры, 122; ул. Артёмовская, 30, 30А.

4 сентября в связи с демонтажом/монтажом запорной арматуры диаметром 200 мм, текущим ремонтом запорной арматуры и трубопровода диаметром 200 мм на НСП №111 без ХВС с 09:30 до 12:30 будут дома по адресам: ул. Железной дивизии, 1-17; Заводское шоссе, 40-60.

5 сентября заменим пожарный гидрант на ул. Печёрская/Отважная. Холодная вода будет отключена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Печерская, 111-125, 102-118; ул. Отважная, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; ул. Черноморская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.