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РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю

7 февраля 2025 15:47
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Внимание! Большие работы запланированы уже на выходные!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! Большие работы запланированы уже на выходные!

Специалисты «РКС-Самара» проведут ремонт на двух крупных водоводах. В ночь на 8 февраля начнутся восстановительные работы на ул. Молодогвардейской, 156. Там обнаружено повреждение на водоводе диаметром 900 мм. Для этого с 22:00 7 февраля до окончания работ будет закрыто движение автотранспорта по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской.

Утром 8 февраля планируется начать ремонт водовода диаметром 900 мм на ул. Советской Армии, 185а. Для этого с 09:00 8 февраля до 20:00 11 февраля будет закрыто движение по двум полосам ул. Сов.Армии в направлении от пр. Карла Маркса до ул.Стара-Загоры.

11 февраля будет отключен участок водовода диаметром 600 мм для врезки вновь построенной водопроводной линии диаметром 200 мм на Корсунском переулке. Для этого с 10:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресу: пр. Кирова, 34Б.

Также 11 февраля   планируются работы на насосной станции на ул. Ново-Вокзальной. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 09:30 до 12:25 по адресам: Московское шоссе, 252, 252А, 252В, 252Б, 254, ул. Ново-Вокзальная, 247, 249, 251, 251А,  253, 255, 257, 257А, 257Б,  ул. Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.

12 февраля для замены запорной арматуры на линиях диаметром 200 и 300 мм на ул. Алма-Атинской будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Алма-Атинская, 108Г, 100А, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142.

13 февраля будет отключена водопроводная линия диаметром 300 мм для устранения тех.отказа из колодца на 7 просеке. В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 21:00 по адресу: 7 просека 3 проезд, 7 просека 6 проезд.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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