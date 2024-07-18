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В последнее время всё чаще появляется информация о новых схемах мошенничества, связанных с ЖКХ. Позвонившие представляются сотрудниками управляющих или ресурсных компаний, просят уточнить сумму задолженности, номер лицевого счета, а, возможно, что-то еще, и переходят к номеру карты, откуда потом исчезают средства.

Чтобы этого не случилось, сотрудники «РКС-Самара» настоятельно рекомендуют сделать хорошей привычкой регулярно и полностью оплачивать поступившие квитанции. Это даст абоненту твердую уверенность, что его дела в полном порядке и никаких «консультаций», «помощи» в оплате не требуется.

В любом случае, никакой информации никому передавать не нужно. Вся информация есть в квитанции и личном кабинете абонента «РКС-Самара». Проверьте свои квитанции!