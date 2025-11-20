Я нашел ошибку
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате

20 ноября 2025 16:58
131
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.

«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований: 25 900 – жителям многоквартирных домов и 1 800 – жителям частного сектора Самары. Общая задолженность физических лиц перед ресурсной компанией за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

Разосланные требования – это последний шанс уладить дела по-хорошему, который предоставляет «РКС-Самара» потребителям. Если же долги не будут погашены, то недобросовестных абонентов ждут судебные приказы, исполнительные листы, судебные приставы, заблокированные карты.

Кстати, среди должников есть и очень состоятельные известные в Самаре люди. Владея большими домами с бассейнами, они не стесняются не платить за потреблённую воду.

Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности. Платите за воду и канализацию вовремя и в полном объёме. И тогда ваша репутация не пострадает. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Теперь транспортные средства можно эвакуировать.
18 ноября 2025, 14:59
«РКС-Самара» призывает владельцев автомобилей не парковаться на колодцах
Теперь транспортные средства можно эвакуировать. ЖКХ
1082
Очередной выезд специалистов завершился извлечением из сетей большого количества влажных салфеток, остатков пищи и других нерастворимых предметов.
14 ноября 2025, 13:14
Десятый раз за этот год: «РКС-Самара» устранили засор канализации у одного из домов на улице Дачной
Очередной выезд специалистов завершился извлечением из сетей большого количества влажных салфеток, остатков пищи и других нерастворимых предметов. ЖКХ
1393
Отдельная тема – неоплаченный полив.
11 ноября 2025, 14:11
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
Отдельная тема – неоплаченный полив. ЖКХ
896

20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
88
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
199
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
201
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
210
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
773
