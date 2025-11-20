«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате

131

«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований: 25 900 – жителям многоквартирных домов и 1 800 – жителям частного сектора Самары. Общая задолженность физических лиц перед ресурсной компанией за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

Разосланные требования – это последний шанс уладить дела по-хорошему, который предоставляет «РКС-Самара» потребителям. Если же долги не будут погашены, то недобросовестных абонентов ждут судебные приказы, исполнительные листы, судебные приставы, заблокированные карты.

Кстати, среди должников есть и очень состоятельные известные в Самаре люди. Владея большими домами с бассейнами, они не стесняются не платить за потреблённую воду.

Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности. Платите за воду и канализацию вовремя и в полном объёме. И тогда ваша репутация не пострадает.

