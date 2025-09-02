"РКС-Самара" модернизируют насосные станции подкачки для водоснабжения многоэтажных домов

126

Специалисты «РКС-Самара» проводят технологическую реконструкцию насосных станций подкачки (НСП). Это важные объекты в системе водоснабжения мегаполиса. В небольших зданиях, расположенных по всему городу, установлено насосное оборудование, которое поднимает воду на высокие этажи.

Ресурсное предприятие обслуживает 198 таких станций и поэтапно проводит на них модернизацию оборудования. В 2025 году специалисты цеха насосных станций провели реконструкцию на трёх объектах: заменили трубопроводы, отремонтировали насосные агрегаты, обновили некоторые участки запорной арматуры. До конца года планируются работы ещё на двух объектах. Всего за пять лет модернизировали 35 станций подкачки.

Также все НСП были оборудованы автоматической системой удалённого контроля, работы проводились с 2016 года по инвестиционной программе предприятия. Сейчас на этих станциях в автоматическом режиме поддерживается заданное давление, через высокочувствительные датчики отслеживается и корректируется работа насосов по нескольким параметрам одновременно.

Все ремонтно-профилактические работы на НСП позволяют избежать гидроударов, экономят электроэнергию и повышают бесперебойность водоснабжения жилых домов.