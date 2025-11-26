«РКС-Самара» к Новому году проводят поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК

122

Ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» к Новому году проводит традиционную поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК. Главные условия участия: отсутствие долгов и авансовый платёж за декабрь, равный начислению ноября 2025.

В этом году придуманы специальные номинации: «Умный дом» и «Бизнес за экологию». В номинацию «Умный дом» включаются те исполнители коммунальных услуг, кто соответствует дополнительному условию: дистанционно передаёт показания общедомового прибора учёта.

В номинацию «Бизнес за экологию 2025» включаются организации, чья деятельность снижает риск негативного воздействия на систему водоотведения. Дополнительными требованиями является один из критериев:

- отсутствие превышения сброса запрещённых веществ;

- реконструкция локальных очистных сооружений;

- обустройство колодца и нормативное состояние контрольных канализационных колодцев;

- подача (наличие) декларации.

По итогам года будут традиционно сформированы и опубликованы «Белый» и «Чёрный» листы с рейтингом компаний – добросовестных плательщиков и организаций–должников. Среди участников «Белого листа» будет проведён заочный розыгрыш призов в период с 26 января по 6 февраля 2026 года.

Акция для УК, ТСЖ, ЖСК уже стартовала, приглашения к участию в акции с подробными условиями отправлены электронной почтой. Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары!

