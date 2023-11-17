«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

20 ноября запланирован монтаж узлов врезки по ул. Ракитной. Для этого с 23:00 20 ноября до 03:00 21 ноября холодная вода будет отключена по адресам: ул. Промышленности от ул. Ракитной до ул. Уфимской 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, частный сектор: ул. Ракитная, 1-18, ул. Структурная, 48, ул. Чановская 1-13, ул. Манежная 1-17, ул. Долинная 1-37, ул. Доменная 1-40, ул. Горская 1-12, ул. Полесская 1-12, ул. Цементная 1-10, ул. Малахитовая 1-12, ул. Селенгинская 1-8, ул. Верхне-Удинская 1-16, пер. Речной 1-57.

22 ноября будет проведена переврезка водопроводной линии диаметром 100 мм. по пр. Металлургов, поэтому водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 по адресам: пр. Металлургов, 77, 79, 79а, 81.

22 ноября запланированы работы по замене водопроводной линии диаметром 200 мм и 150 мм по ул. Аэродромная. Холодная вода может быть отключена с 10:00 до 20:00 по адресам: ул. М.Тореза 71, 73, 75, 77, 81, ул. Авроры 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 129, 131, 125, 117, ул. Аэродромная, 46, 48, 50, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 61, 63, 65, 65а, 68, 69, 70, 71,72, 76.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.