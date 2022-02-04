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РКС объявляют закупку на 834 млн рублей 

4 февраля 2022 14:16
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Федеральный оператор водоснабжения приглашает принять участие в конкурсе всех заинтересованных участников, имеющих успешный опыт выполнения работ подобного масштаба и необходимую квалификацию. 

Уже несколько лет в Самаре полным ходом идёт реконструкция Городских очистных канализационных сооружений, которые обеспечивают очистку стоков миллионного города перед возвратом воды в Волгу. 

В 2013 - 2018 годах «РКС-Самара» из собственной инвестиционной программы вложили в реконструкцию ГОКС 900 млн. рублей. В 2019 году, с подписанием концессионного соглашения между ресурсоснабжающим предприятием, Правительством Самарской области и Администрацией г.о. Самара, начался новый этап реконструкции сооружений. Часть мероприятий софинансируется в рамках федеральной целевой программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Общая сумма с учётом федеральных, региональных, муниципальных средств и частных инвестиций превышает 3 млрд рублей.

«Российские коммунальные системы» информируют о проведении открытого конкурса на право заключения договора генерального подряда по реконструкции радиальных вторичных отстойников и строительству реагентного хозяйства городских очистных канализационных сооружений Самары.

Проектной документацией предусмотрены земляные работы, монтаж трубопроводов и строительных конструкций, работы по устройству объемных железобетонных конструкций с нанесением защитного торкретного покрытия, замена технологического оборудования и внедрение системы фильтрационной доочистки биологически очищенных сточных вод и удаления фосфора.

Конкурс проводится на электронной торговой площадке ГПБ с публикацией в Единой информационной системе закупок https://zakupki.gov.ru/. Срок проведения работ – 12 месяцев. Цена договора составляет 834 млн руб. без НДС.

Федеральный оператор водоснабжения приглашает принять участие в конкурсе всех заинтересованных участников, имеющих успешный опыт выполнения работ подобного масштаба и необходимую квалификацию. 

Дополнительная информация доступна на сайте РКС.

 

Теги: РКС-Самара

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