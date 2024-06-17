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 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня

17 июня 2024 12:13
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 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня

 

По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

18 июня планируется заменить задвижку на трубе диаметром 100 мм на ул. Ташкентской. Без ХВС с 10:00 до 17:00 адреса: ул. Ташкентская, 222, 230.

18 июня планируется замена пожарного гидранта на ул. Долинной. На время работ с 09:00 до 17:00 холодную воду придётся отключить в частном секторе по ул. Долинной, 23-56.

Также 18 июня будет проводиться профилактическая замена оборудования на НСП на ул. Молодогвардейской. Для этого с 10:00 до 16:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Молодогвардейская, 238, 240; ул. Полевая, 50.
Адрес установки бойлера: ул. Молодогвардейская, 238.

20 июня для восстановительных работ на водоводе диаметром 600 мм и замены задвижек на ул. Самарской холодную воду придётся временно отключить с 10:00 до полуночи этого же дня. Без ХВС будут адреса: ул. Венцека, 63-127, 52-106; пер. Репина, 1-11, 2-8; ул. Молодогвардейская, 29-55, 34-74; ул. Галактионовская, 7-29, 16-32; ул. Садовая, 1-31, 2-22; ул. Ленинская, 1-57, 2-48; ул. Братьев Коростелевых, 2-8; ул. Самарская, 1-33, 2-24;
Адреса установки бойлеров: ул. Венцека/ул. Галатионовской; ул. Садовая/ул. Венцека

21 июня запланирована замена пожарного гидранта на ул. Смоленской. Для этого с 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать в частном секторе по ул. Смоленская, 5-27, 6-24.
Адрес установки бойлера: ул. Смоленская, 15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: В центре внимания РКС-Самара

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