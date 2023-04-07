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Работа КНС на Красном Кряжке восстановлена, ограничения сняты

7 апреля 2023 09:31
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Работа КНС на Красном Кряжке восстановлена, ограничения сняты

Водоотведение на Красном Кряжке работает в штатном режиме.

К утру 7 апреля работы на канализационных насосных станциях на Красном Кряжке завершили, ограничения пользованием системой водоотведения сняты. 

Технологический отказ на линии водоотведения в Куйбышевском районе, которая находится на обслуживании у АО «Водные технологии», возник в ночь на 5 апреля. Повреждение вывело из строя КНС, ещё четыре КНС пришлось отключить,  сам коллектор оказался забит щебнем. Ремонтно-восстановительные работы велись круглосуточно, сотрудники «РКС-Самара» оказывали помощь компании «Водные технологии». Сейчас все канализационные насосные станции работают в штатном режиме.

Работы по восстановлению коллектора и замене трубы продолжаются.

Теги: РКС-Самара

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