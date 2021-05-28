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Первая водопроводная задвижка в Самаре проработала больше ста лет

28 мая 2021 12:34
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Первая водопроводная задвижка в Самаре проработала больше ста лет

Самарский водопровод в конце XIX века строили для себя и на века. Договор на обустройство первых инженерных узлов был подписан между городской думой и фирмой «Торговый дом братьев Бромлей и К». По этому документу компания брала на себя обязательства построить трубопровод, способный давать в город 300 тысяч вёдер воды в сутки. В ключевом пункте договора значилось, что материалы для строительства должны быть лучшего качества. 

В музее истории водопровода «РКС-Самара» представлена задвижка, которая была установлена на первой водопроводной станции. Её изготовили на самарском чугунно-литейном производстве братьев Журавлёвых. Это была семья купцов I гильдии, они владели судостроительным заводом, лечебно-санаторными учреждениями и компаниями по производству хлеба. А продукция их чугунно-литейного производства по качеству конкурировала с лучшими немецкими производителями. Яркое свидетельство тому - та самая первая задвижка. Она проработала с самого открытия водопровода больше 100 лет и прекрасно сохранилась.

Только в 2010 году её демонтировали, а чуть позже придали выставочный вид и она стала украшением уличной экспозиции музея истории самарского водопровода. На неё можно посмотреть прямо с улицы у ворот Городской водопроводной станции на Ульяновском спуске. 

Теги: водопровод водосбережение музей РКС-Самара

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