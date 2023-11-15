Преподаватели строительно-энергетического колледжа прошли стажировку на Самарской ТЭЦ

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На Самарской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») прошли производственную стажировку преподаватели Строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева. Для них была организована ознакомительная экскурсия по станции с демонстрацией основных этапов производства тепловой и электрической энергии.

В частности, преподаватели посетили котлотурбинный цех и познакомились с рабочими местами сотрудников станции – выпускников колледжа. Далее стажеры вместе с ведущими специалистами станции обсудили специфику работы основного и вспомогательного оборудования, а также перспективы развития отрасли.

«Самарская ТЭЦ традиционно является ключевым объектом большой энергетики для стажировки преподавателей и студентов профильных учебных заведений региона. Это позволяет обеспечить высокий уровень подготовки будущих энергетиков, которых мы будем рады видеть в качестве сотрудников нашей энергокомпании», - отметил технический директор – главный инженер Самарской ТЭЦ Сергей Сабитов.

Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева готовит машинистов котлов, электромонтеров, сварщиков, слесарей и других специалистов для работы на энергетических производствах. Часть выпускников ежегодно трудоустраивается на ТЭЦ, ГРЭС и предприятия тепловых сетей компании «Т Плюс».