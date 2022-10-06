Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет

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Постоянный доступ к информации по расчётам, истории платежей, архиву показаний приборов учёта и сопутствующим документам - всё это получили абоненты- юридические лица «РКС-Самара» в Личном кабинете. К октябрю на сайте samcomsys.ru зарегистрировались больше 5000 организаций, это почти половина из всех «юридических» абонентов компании.

Для всех остальных, у кого есть желание присоединиться к группе владельцев Личного кабинета, специалисты «РКС-Самара» разработали памятку и буклет о порядке регистрации. Кроме того, к октябрю 2022 упростили процедуру возврата соглашения о расчётах от лица абонента. Это стало удобным для тех, кто сдаёт помещения в аренду, а показания приборов учёта передают арендаторы. Теперь переслать соглашение можно по электронной почте info@samcomsys.ru