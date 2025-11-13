139

Передавать показания приборов учёта водоснабжения необходимо каждый месяц до 25 числа через сервисы «РКС-Самара»:

- личный кабинет на сайте samcomsys.ru,

- мобильное приложение РКС,

- голосовой робот по тел. 207-25-40,

- телеграм-бот «РКС_Помощник».

Через сторонние сервисы (Сбер, Почта России и другие) показания необходимо передавать до 20 числа.

Если в квартире никто не живёт, необходимо передавать «нулевые» показания каждый месяц или обратиться в «РКС-Самара» для самоограничения водоснабжения. Ввод холодного водоснабжения в квартиру будет опломбирован, показания можно не передавать. В ином случае начисления будут приходить по количеству собственников жилья, исходя из норматива.

Напоминаем, что для абонентов «РКС-Самара» работает обновлённый личный кабинет https://lk.roscomsys.ru. Сервис позволяет передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, направлять документы о поверке или смене владельца, а также пользоваться другими функциями онлайн. Подробная инструкция по работе с обновлёнными сервисами размещена по ссылке https://lk.roscomsys.ru/help.

Благодарим всех самарцев, которые добросовестно передают показания приборов учёта и вовремя в полном объёме оплачивают водоснабжение и водоотведение. Это позволяет ресурсоснабжающему предприятию реализовывать инвестиционную и производственную программы, ремонтировать сети и обновлять оборудование.