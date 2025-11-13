Передавать показания приборов учёта водоснабжения необходимо каждый месяц до 25 числа через сервисы «РКС-Самара»:

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Передавать показания приборов учёта водоснабжения необходимо каждый месяц до 25 числа через сервисы «РКС-Самара»

13 ноября 2025 13:11
139
Передавать показания приборов учёта водоснабжения необходимо каждый месяц до 25 числа через сервисы «РКС-Самара»

Передавать показания приборов учёта водоснабжения необходимо каждый месяц до 25 числа через сервисы «РКС-Самара»:

- личный кабинет на сайте samcomsys.ru,

- мобильное приложение РКС,

- голосовой робот по тел. 207-25-40,

- телеграм-бот «РКС_Помощник».

Через сторонние сервисы (Сбер, Почта России и другие) показания необходимо передавать до 20 числа.

Если в квартире никто не живёт, необходимо передавать «нулевые» показания каждый месяц или обратиться в «РКС-Самара» для самоограничения водоснабжения. Ввод холодного водоснабжения в квартиру будет опломбирован, показания можно не передавать. В ином случае начисления будут приходить по количеству собственников жилья, исходя из норматива.

Напоминаем, что для абонентов «РКС-Самара» работает обновлённый личный кабинет https://lk.roscomsys.ru. Сервис позволяет передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, направлять документы о поверке или смене владельца, а также пользоваться другими функциями онлайн. Подробная инструкция по работе с обновлёнными сервисами размещена по ссылке https://lk.roscomsys.ru/help.

Благодарим всех самарцев, которые добросовестно передают показания приборов учёта и вовремя в полном объёме оплачивают водоснабжение и водоотведение. Это позволяет ресурсоснабжающему предприятию реализовывать инвестиционную и производственную программы, ремонтировать сети и обновлять оборудование.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Отдельная тема – неоплаченный полив.
11 ноября 2025, 14:11
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
Отдельная тема – неоплаченный полив. ЖКХ
547
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025, 13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
В связи с работами с 10 ноября 2025 года будет перекрыта улица Алма-Атинская от центра «Самара-Лада» до ул. Ставропольской. ЖКХ
805
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
07 ноября 2025, 15:56
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
1173

В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
189
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
497
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
478
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
523
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
463
Весь список