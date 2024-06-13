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Новая турбина для Самарской ТЭЦ успешно прошла испытания на заводе-изготовителе

13 июня 2024 10:47
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Новая турбина для Самарской ТЭЦ успешно прошла испытания на заводе-изготовителе

На Уральском турбинном заводе проведены испытания современной паровой турбины Тп-124-12,8- NG, изготовленной для Самарской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») в рамках реализации программы модернизации генерирующих мощностей (ДПМ-2).

На специальном стенде, в условиях завода изготовителя, прошли ключевые этапы испытаний по контролю качества сборки, снятию паспортных характеристик, анализа данных предыдущих этапов, а также прокручивание турбины при полностью собранной проточной части валоповоротным устройством.

Испытания проводились в присутствии представителей Самарского филиала ПАО «Т Плюс» начальника отдела диагностики Андрея Колесникова и заместителя главного инженера по генерации Сергея Сабитова.

«На данный момент на станции завершаются работы по демонтажу оборудования старого энергоблока. Завершен демонтаж и перемещение самых тяжелых частей агрегата, включая статор турбогенератора массой более 110 тонн, замена которого уже прибыла на площадку», - отметил Сергей Сабитов.

Напомним, что задачей проекта является замена оборудования на современное, при этом в результате реализации проекта ДПМ-2 установленная электрическая мощность Самарской ТЭЦ увеличится с 440 МВт до 454,9 МВт, тепловая – с 2054 Гкал/ч до 2067 Гкал/ч. Благодаря выполненным мероприятиям повысится эффективность теплоснабжения областного центра от модернизированного источника.

Теги: Т ПЛЮС

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