В России значительно подорожало пиво

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), средняя стоимость пива в России за первые два месяца 2026 года составила 177,6 руб. за литр, что на 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В феврале цены увеличились незначительно — всего на 0,3%, достигнув 177,8 руб. за литр. Об этом пишут "Ведомости".

Согласно информации, предоставленной оператором системы маркировки «Честный знак», динамика цен на пиво также подтверждается данными Росстата. По их подсчетам, в феврале 2026 года средняя цена на этот напиток составила 208,3 руб. за литр, что также соответствует росту на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом, по итогам 2025 года пиво подорожало на 16%, достигнув средней стоимости 192,1 руб. за литр.

Розничная цена стандартной банки пива объемом около 0,5 л варьируется от 79 до 99 руб., при этом крупнейшие производители старались не поднимать цену выше 100 руб. до начала 2026 года. Однако с начала текущего года большинство участников рынка начали пересматривать свои ценовые политики. Независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин отметил, что изменения происходят постепенно и не одномоментно.

Рост цен на пиво в России отражает общие тенденции инфляции и изменения в потребительских предпочтениях. Увеличение стоимости пива может повлиять на спрос и рынок в целом, особенно с учетом того, что многие россияне рассматривают этот напиток как повседневный продукт. Эксперты подчеркивают важность мониторинга ценовой политики и ее влияния на экономику страны.