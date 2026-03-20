Водитель, который скрылся после ДТП со скорой в Самарской области, теперь долго не сядет за руль

Житель Самарской области, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия, по решению суда лишен права управления транспортными средствами.

По данным сотрудников Госавтоинспекции Отделения МВД России по Большечерниговскому району: в феврале 2026 года, на 19 километре автодороги «Большая Черниговка – п. Краснооктябрьский» водитель легкового автомобиля, в условиях снегопада, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, следовавшей после вызова по оказанию неотложной помощи пациенту из Большечерниговского района. От удара машина скорой помощи съехала в кювет, получив механические повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ опросили водителя и установили, что предполагаемый виновник ДТП передвигался на автомобиле Lada Kalina светлого цвета.

На розыск данной машины незамедлительно были направлены экипажи ДПС, находившиеся неподалеку от места дорожной аварии. Остановив проезжающий мимо большегрузный автомобиль, полицейские с помощью троса вытащили скорую помощь на проезжую часть. Убедившись в исправности машины, госавтоинспекторы дали водителю рекомендации при движении в сложных погодных условиях.

Фельдшер и водитель выразили слова признательности полицейским за оказанную им помощь.

Спустя сутки после произошедшего, сотрудники ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Большечерниговскому району установили и задержали владельца автомобиля, предпринявшего меры по укрытию машины после ДТП в собственном гараже.

В отношении 70-летнего жителя поселка Краснооктябрьский составлен административный протокол по ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия).

Большеглушицким районным судом Самарской области вынесено решение о лишении мужчины права управления транспортными средствами на срок до 1,5 года.