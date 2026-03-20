Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам
Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Водитель, который скрылся после ДТП со скорой в Самарской области, теперь долго не сядет за руль

Житель Самарской области, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия, по решению суда лишен права управления транспортными средствами.

По данным сотрудников Госавтоинспекции Отделения МВД России по Большечерниговскому району: в феврале 2026 года, на 19 километре  автодороги «Большая Черниговка – п. Краснооктябрьский» водитель легкового автомобиля, в условиях снегопада, выехал на полосу, предназначенную для  встречного движения и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, следовавшей после вызова по оказанию неотложной помощи пациенту из Большечерниговского района. От удара машина скорой помощи съехала в кювет, получив механические повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ опросили водителя и установили, что предполагаемый виновник ДТП передвигался на автомобиле Lada Kalina светлого  цвета.

На розыск данной машины незамедлительно были направлены экипажи ДПС, находившиеся неподалеку от места дорожной аварии. Остановив проезжающий мимо большегрузный автомобиль, полицейские с помощью троса вытащили скорую помощь на проезжую часть. Убедившись в исправности машины, госавтоинспекторы дали водителю рекомендации при движении в сложных погодных условиях.

Фельдшер и водитель выразили слова признательности полицейским за оказанную им помощь.

Спустя сутки после произошедшего, сотрудники ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Большечерниговскому району установили и задержали владельца автомобиля, предпринявшего меры по укрытию машины после ДТП в собственном гараже.

В отношении 70-летнего жителя поселка Краснооктябрьский составлен административный протокол по ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия).

Большеглушицким районным судом Самарской области вынесено решение о лишении мужчины права управления транспортными средствами на  срок до 1,5 года.

В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
20 марта 2026, 13:12
20 марта 2026, 13:12
19 марта 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.
В Кировском районе Самары в ДТП пострадали 21-летняя женщина и 20-летний мужчина
17 марта 2026, 13:37
Водитель не справился с рулевым управлением автомобиля, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.
В Автозаводском районе Тольятти 18-летняя девушка попала под колеса иномарки на переходе
17 марта 2026, 12:34
Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
20 марта 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
20 марта 2026  11:10
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
19 марта 2026  19:26
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026  16:07
19 марта 2026  16:07
