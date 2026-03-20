В Безенчукском районе у водителя с признаками опьянения полицейские изъяли наркотики

На маршруте патрулирования внимание сотрудников ДПС Госавтоинспекции О МВД России по Безенчукскому району привлек мужчина, который что-то искал возле припаркованного на обочине автомобиля, после чего сел за руль и начал движение.

При попытке выяснить причину такого поведения и оказать возможно необходимую помощь, сотрудники полиции выявили у водителя характерные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования ранее не судимый 23-летний безработный отказался.

Для сбора материала по административному правонарушению, предусмотренному ст. 12.26 КоАП РФ инспекторы задержали местного жителя и предложили ему добровольно выдать запрещенные в гражданском обороте предметы и вещества. Молодой человек пояснил полицейским, что в кармане его куртки находится наркотическое средство, которое он приобрел для собственного употребления.

Сообщив об изъятии в дежурную часть отдела полиции, госавтоинспекторы передали задержанного для дальнейшего разбирательства сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Согласно экспертизе, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения, массой свыше 1,7 граммов.

Следственным отделом МВД России по Безенчукскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Кроме того, за невыполнение водителем транспортного средства требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении водителя составлен и направлен в суд административный протокол.