На Волжском проспекте внезапно возобновились работы на канализационном коллекторе

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На Волжском проспекте около 49 дома специалисты цеха эксплуатации канализации и аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» в течение недели на 7-8 метровой глубине выполняли сложные работы по перекладке канализационной линии и строительству колодцев. К 22 часам 14 июля работы были завершены и утром 15 июля объект передали подрядчику для обратной засыпки, проливки и восстановлению дорожного покрытия.

Ночью при проведении работ дорожной компании при засыпке грунта произошло разрушение колодца и другие повреждения. В 00.30 16 июля специалисты «РКС-Самара» незамедлительно приступили к восстановлению повреждённой канализационной линии. Сейчас необходимо вынуть грунт, прочистить трубы, восстановить колодец и пр. По предварительным данным, это займет около суток беспрерывной работы специалистов «РКС-Самара». Потом объект вновь передадут подрядчику, но теперь работы дорожной компании будут проходить под контролем специалистов цеха канализации и инженерных служб ресурсоснабжающей компании.

Из-за проводимых работ сегодня-завтра могут наблюдаться перебои в работе канализации в районе Волжского проспекта от ул.Лесной до гостиницы «Волга». «РКС-Самара» приносит извинения жителям за неудобства, делается всё возможное, чтобы закончить работы в кратчайшие сроки.