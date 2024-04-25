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«РКС-Самара» напомнили своим абонентам о долге в 63 миллиона рублей

25 апреля 2024 14:40
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«РКС-Самара» начали рассылку SMS абонентам, которые не оплатили квитанции за два месяца и больше.

Время активного роста для всего живого уже наступило, самарцы долго готовились в дачному сезону, растили рассаду. Но кое-кто вырастил и долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Эти «сорняки» в квитанциях сами не исчезнут, со временем будут только увеличиваться в размерах и портить жизнь своим владельцам.

«РКС-Самара» начали рассылку SMS абонентам, которые не оплатили квитанции за два месяца и больше. Долги не самые крупные, до 7000 рублей - но их много, общая сумма  превысила 63 млн рублей. Сообщения получат больше 22 тысяч владельцев лицевых счетов. Напоминание о долге - это не повод паниковать и сердиться на ресурсную компанию. Нужно всего лишь проверить свои квитанции и внести забытые платежи, пока начисления не превратились в долговые «сорняки». А мы пока продолжим готовить воду для полива.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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