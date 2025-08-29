Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом

149

Книга рекордов России зафиксировала рекорд специалистов «РКС-Самара»: наибольшее количество благоустроенных коммуникационных колодцев, оформленных работниками одного предприятия.

За три месяца ресурсники благоустроили и украсили более трёхсот водопроводных и канализационных колодцев города. Среди них нет ни одного одинакового! Для каждого объекта придумывали концепцию и вручную реализовывали её. Стоит отметить, что колодцы стали не только более заметными, но и безопасными.

Сертификат о включении достижения в Книгу рекордов России вручил Глава г.о. Самара Иван Носков на XVII Общероссийской конференции водоканалов России. Он поздравил весь коллектив ресурсоснабжающей компании и пожелал дальнейших успехов: «Сотрудники предприятия не только ответственно, но и с душой подходят к своей работе. И любят свой город. Любое предприятие сферы ЖКХ – это постоянно работающий механизм, который требует круглосуточного внимания, подстройки и обновления. Уверен, что совместными усилиями нам удастся обеспечить бесперебойную работу этого механизма. И параллельно – сделать Самару интереснее и красивее», - отметил глава города.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «Благоустройству и безопасности на нашем предприятии уделяется повышенное внимание. Более десяти лет каждую неделю проводим профильный штаб, на котором решаем проблемные вопросы совместно с активными жителями и представителями районных администраций. Именно на штабе родилась идея не только ремонтировать колодцы, но и украшать их, делать заметными и красивыми. Я благодарю всех сотрудников нашего предприятия, которые подхватили и реализовали эту идею. Именно их энергия и действия сделали возможным этот рекорд».

Это уже второе достижение сотрудников «РКС-Самара», внесённое в Книгу рекордов России. По итогам 2023 года предприятие стало рекордсменом в номинации «Наибольшее количество одобренных рационализаторских предложений на одном предприятии за 1 год в России».