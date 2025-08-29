Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом

Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.29
-0.15
EUR 93.49
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом

29 августа 2025 13:01
149
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом

Книга рекордов России зафиксировала рекорд специалистов «РКС-Самара»: наибольшее количество благоустроенных коммуникационных колодцев, оформленных работниками одного предприятия.

За три месяца ресурсники благоустроили и украсили более трёхсот водопроводных и канализационных колодцев города. Среди них нет ни одного одинакового! Для каждого объекта придумывали концепцию и вручную реализовывали её. Стоит отметить, что колодцы стали не только более заметными, но и безопасными.

Сертификат о включении достижения в Книгу рекордов России вручил Глава г.о. Самара Иван Носков на XVII Общероссийской конференции водоканалов России. Он поздравил весь коллектив ресурсоснабжающей компании и пожелал дальнейших успехов: «Сотрудники предприятия не только ответственно, но и с душой подходят к своей работе. И любят свой город. Любое предприятие сферы ЖКХ – это постоянно работающий механизм, который требует круглосуточного внимания, подстройки и обновления. Уверен, что совместными усилиями нам удастся обеспечить бесперебойную работу этого механизма. И параллельно – сделать Самару интереснее и красивее», - отметил глава города.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «Благоустройству и безопасности на нашем предприятии уделяется повышенное внимание. Более десяти лет каждую неделю проводим профильный штаб, на котором решаем проблемные вопросы совместно с активными жителями и представителями районных администраций. Именно на штабе родилась идея не только ремонтировать колодцы, но и украшать их, делать заметными и красивыми. Я благодарю всех сотрудников нашего предприятия, которые подхватили и реализовали эту идею. Именно их энергия и действия сделали возможным этот рекорд».

Это уже второе достижение сотрудников «РКС-Самара», внесённое в Книгу рекордов России. По итогам 2023 года предприятие стало рекордсменом в номинации «Наибольшее количество одобренных рационализаторских предложений на одном предприятии за 1 год в России». 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
28 августа 2025, 14:56
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений,... ЖКХ
365
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.
27 августа 2025, 16:45
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй. ЖКХ
631
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
26 августа 2025, 17:19
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара». ЖКХ
711

В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
115
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
688
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
397
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1746
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
643
Весь список