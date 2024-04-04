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Квитанцию на оплату по договору технического обслуживания газового оборудования компания «Газпром газораспределение Самара» выставляет только после выполнения работ.

Разъясняем своим абонентам порядок формирования стоимости услуг и возможности потребителей по выбору способа оплаты.

С 1 сентября 2023 года вступили в силу методические указания Минстроя РФ по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме.

С соблюдением данных указаний ООО «Газпром газораспределение Самара» был разработан и утвержден Прейскурант цен, который размещен на официальном сайте 63gaz.ru в разделе «Потребителям» - «Цены и тарифы».

Расчет по каждому набору работ «Газпром газораспределение Самара» выполнен по принципу сложения стоимости, когда к наиболее трудоемкому виду включаются работы по ряду других позиций газового оборудования без увеличения итоговой стоимости. Рассмотрим подробнее три основных правила.

Например, если у потребителя 1 котел мощностью до 30 кВт, плита и газовая разводка, то итоговая стоимость технического обслуживания всего газового оборудования составит 3957 рублей по стоимости обслуживания 1 котла.

Например, если у потребителя нет котла, а есть колонка и плита, сигнализатор и газопровод, то техническое обслуживание обойдется в 2018 рублей (1372 рубля за колонку + 646 рублей за четырехгорелочную плиту).

Никаких коэффициентов за удаленность адреса заявителя от офиса компании не применяется!

При заключении договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, потребитель вправе выбрать один из способов оплаты: разовым платежом или ежемесячной абонентской платой равными долями по 1/12 от стоимости.

Квитанция поступит на оплату только после проведения работ слесаря по факту!

Отдельно обращаем внимание, что получатель услуги вправе оставить отзыв о качестве работ и поставить оценку в листе опроса по окончании работ.