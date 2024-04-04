Квитанцию на оплату по договору технического обслуживания газового оборудования компания «Газпром газораспределение Самара» выставляет только после выполнения работ.
Разъясняем своим абонентам порядок формирования стоимости услуг и возможности потребителей по выбору способа оплаты.
С 1 сентября 2023 года вступили в силу методические указания Минстроя РФ по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме.
С соблюдением данных указаний ООО «Газпром газораспределение Самара» был разработан и утвержден Прейскурант цен, который размещен на официальном сайте 63gaz.ru в разделе «Потребителям» - «Цены и тарифы».
Расчет по каждому набору работ «Газпром газораспределение Самара» выполнен по принципу сложения стоимости, когда к наиболее трудоемкому виду включаются работы по ряду других позиций газового оборудования без увеличения итоговой стоимости. Рассмотрим подробнее три основных правила.
При выполнении работ по обслуживанию отопительного газового котла, итоговая сумма технического обслуживания рассчитывается из стоимости работ по обслуживанию котла соответствующей мощности, а работы по обслуживанию другого газового оборудования (плита, водонагреватель, внутриквартирная газовая разводка и др.) выполняются без увеличения стоимости.
Например, если у потребителя 1 котел мощностью до 30 кВт, плита и газовая разводка, то итоговая стоимость технического обслуживания всего газового оборудования составит 3957 рублей по стоимости обслуживания 1 котла.
При выполнении работ по обслуживанию газовой плиты, проточного водонагревателя (колонки), газовой разводки и другого газового оборудования (из пунктов 6 - 13 Прейскуранта), итоговая сумма технического обслуживания складывается из стоимости работ по данным позициям.
Например, если у потребителя нет котла, а есть колонка и плита, сигнализатор и газопровод, то техническое обслуживание обойдется в 2018 рублей (1372 рубля за колонку + 646 рублей за четырехгорелочную плиту).
Также отметим, что вызов слесаря при проведении ремонтных работ (без ограничения количества вызовов) входит в стоимость технического обслуживания газоиспользующего оборудования и дополнительно не оплачивается.
Никаких коэффициентов за удаленность адреса заявителя от офиса компании не применяется!
При заключении договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, потребитель вправе выбрать один из способов оплаты: разовым платежом или ежемесячной абонентской платой равными долями по 1/12 от стоимости.
Квитанция поступит на оплату только после проведения работ слесаря по факту!
Отдельно обращаем внимание, что получатель услуги вправе оставить отзыв о качестве работ и поставить оценку в листе опроса по окончании работ.
Напомним, что заключить договор на техническое обслуживание абонентам ООО «Газпром газораспределение Самара» можно на сайте компании 63gaz.ru в разделе «Потребителям» - «Для физических лиц» - «Техническое обслуживание газового оборудования» или по ссылке на главной странице сайта в верхнем правом углу 63gaz.ru/dogovor.php