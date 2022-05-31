Команда КВН Самарского филиала «Т Плюс» дебютировала в «Лиге трудовой молодежи»

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Команда «Градусы», в которую вошли сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», приняла участие в первой игре сезона Клуба веселых и находчивых Самарской области в рамках «Лиги трудовой молодежи». Это выступление в играх КВН было дебютным для сборной энергетиков.

В команде «Градусы» собрались представители Исполнительной дирекции «Т Плюс», Самарской ТЭЦ, Самарской ГРЭС, «Предприятия тепловых сетей», а также подразделений «ЭнергосбыТ Плюс». Для каждого из них выход на большую сцену КРЦ «Звезда» стал первым.

В 1/4 финала «Лиги трудовой молодежи» команда группы «Т Плюс» встретилась с коллективом АО «АВТОВАЗ» (команда «Профпригодны») и сборной индивидуальных предпринимателей (команда «Ничё такие»). Участники сыграли три конкурса: «Приветствие», «Комбинированный биатлон» и «КВН-номер». В результате первое место, по мнению жюри, завоевала команда «Ничё такие» (10,6 балла), второе – «Градусы» (10,2 балла) и третье – «Профпригодны» (9,4 балла).

«Благодаря выступлению дебютантов мы больше узнали о производстве тепла и горячей воды, о компании «Т Плюс». Коллеги уточняли, правда ли теплоэнергетики впервые на сцене, так как держались уверенно, шутили вкусно. Подтверждаю, «Градусы» – новая команда! И первое выступление прошло на высоком уровне! Ждем, чем ребята удивят в следующем туре!», – отметил руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Вторая тройка команд «Лиги трудовой молодежи-2022» встретится уже 4 июня. В свою очередь игра 1/2 финала с участием команды «Градусы» группы «Т Плюс» пройдет в октябре 2022 года.

Напомним, что самарская областная «Лига трудовой молодежи» впервые прошла в 2017 году. На протяжении нескольких лет она объединяет сотрудников предприятий, организаций, заводов и фабрик из разных городов региона.