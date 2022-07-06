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Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» сдали для переработки 10 кг батареек

6 июля 2022 16:56
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Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» сдали для переработки 10 кг батареек

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» передал специализированной организации первую партию отработанных элементов питания, собранных в рамках акции «Экодесант». В общей сложности клиенты энергокомпании сдали свыше 10 кг батареек.

Напомним, в 2020 году Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил в офисах обслуживания боксы для сбора батареек. Данные контейнеры размещены по двум адресам в Самаре: улица Маяковского, 15 и улица Революционная, 101б. Здесь можно сдать литиевые и щелочные батарейки. По мере наполнения боксов элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки.

«В рамках акции «Экодесант» наши клиенты могут внести свой вклад в сохранение природы. Помимо сдачи отработанных батареек граждане могут отказаться от получения квитанций в бумажном варианте, а организации и предприятия – перейти на электронный документооборот», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

На сегодняшний день около 12 тысяч клиентов – физических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» получают электронные квитанции, а более 5,5 тысяч юридических лиц, заинтересованных в сбережении природы и сохранении здоровья сотрудников, используют электронный документооборот.

 

Теги: Т ПЛЮС

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