Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» круглосуточно помогает чат-бот «Светлана»

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По итогам 2022 года чат-бот Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» обработал около 625 тысяч обращений. Виртуальный помощник с ником «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс» установлен в голосовом канале на номерах контакт-центра и в текстовых каналах: Telegram, чате на сайте компании samara.esplus.ru, Viber, ВКонтакте и в голосовом помощнике Яндекс.Алиса (для активации необходимо произнести: «Алиса, запусти навык ЭнергосбыТ Плюс»).

С помощью чат-бота клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут передать показания приборов учета ГВС, узнать информацию о состоянии лицевого счета и приборам учета, получить информацию на интересующие вопросы. Также «Светлана» открыта для жалоб и предложений.

«Онлайн-помощник призван облегчить взаимодействие клиентов с энергокомпанией, поскольку коммуникация через мессенджеры и соцсети сегодня является одной из самых популярных и удобных. В частности, в прошлом году 70% клиентов, обратившихся к услугам чат-бота, решили свои вопросы без участия операторов контакт-центра», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.