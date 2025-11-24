Я нашел ошибку
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"

24 ноября 2025 11:55
120
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"

4 декабря 2025 года стартует традиционная поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!». В течение декабря – с 4 по 26 – все добросовестные абоненты предприятия смогут получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды (150 рублей). Условия участия такие же, как и в предыдущие годы:

- не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть – обязательно погасить),

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00; пр. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00.

Напоминаем, что оплатить водоснабжение и водоотведение без комиссии можно в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login 

Теги: РКС-Самара

Новости по теме
Работы запланированы уже в эти выходные!
21 ноября 2025, 16:05
«РКС-Самара»: о ремонтных работах на предстоящую неделю
Работы запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
746
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
20 ноября 2025, 16:58
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности. ЖКХ
1562
В Самаре предложили ввести ответственность жителей за засоры канализации
19 ноября 2025, 13:58
В Самаре предложили ввести ответственность жителей за засоры канализации
Каждый день в Самаре происходит 10–20 канализационных засоров. ЖКХ
1586

В центре внимания
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
570
