Глава Самары посетил Центр мониторинга качества «Т Плюс»

Главные новости:
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Глава Самары посетил Центр мониторинга качества «Т Плюс»

3 сентября 2025 14:10
213
«Т Плюс» полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний.

 

Заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов и Глава Самары Иван Носков обсудили готовность энергокомпании к прохождению отопительного сезона 2025-2026 гг. Рабочая встреча прошла в Центре мониторинга качества, чьи специалисты предстоящей зимой будут отслеживать параметры теплоснабжения в домах и социальных объектах 44 городов в регионах работы «Т Плюс».

«Т Плюс» полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний. Подходят к завершению плановые ремонты тепломагистралей и замена участков квартальных коммуникаций. На особом контроле – восстановление благоустройства после перекладок и устранения дефектов.

«В этом году сроки проведения ремонтов и оперативность восстановления благоустройства обусловлены не только нашей заботой о комфорте горожан, но и желанием достойно представить родной город гостям предстоящего международного форума «Россия – спортивная держава», — отметил заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

«Центр мониторинга качества «Т Плюс» – современная и хорошо оснащенная «база», сюда стекается вся информация по сетям и теплогенерирующим предприятиям. Для специалистов созданы все условия. После масштабной замены сетей Самарский филиал «Т Плюс» должен стать одним из самых передовых в стране, не только по качеству услуг, но и по оперативности реагирования на возможные технологические сбои», — отметил глава города Самара Иван Носков.

В целом в 2025 году специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре. Теплоэнергетики смонтируют 50 километров новых трубопроводов, благодаря чему повысится надёжность теплоснабжения около 4,5 тысяч объектов, в числе которых 3318 жилых домов и 362 социальных объектов областной столицы.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Весь список