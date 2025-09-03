Глава Самары посетил Центр мониторинга качества «Т Плюс»

213

Заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов и Глава Самары Иван Носков обсудили готовность энергокомпании к прохождению отопительного сезона 2025-2026 гг. Рабочая встреча прошла в Центре мониторинга качества, чьи специалисты предстоящей зимой будут отслеживать параметры теплоснабжения в домах и социальных объектах 44 городов в регионах работы «Т Плюс».

«Т Плюс» полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний. Подходят к завершению плановые ремонты тепломагистралей и замена участков квартальных коммуникаций. На особом контроле – восстановление благоустройства после перекладок и устранения дефектов.

«В этом году сроки проведения ремонтов и оперативность восстановления благоустройства обусловлены не только нашей заботой о комфорте горожан, но и желанием достойно представить родной город гостям предстоящего международного форума «Россия – спортивная держава», — отметил заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

«Центр мониторинга качества «Т Плюс» – современная и хорошо оснащенная «база», сюда стекается вся информация по сетям и теплогенерирующим предприятиям. Для специалистов созданы все условия. После масштабной замены сетей Самарский филиал «Т Плюс» должен стать одним из самых передовых в стране, не только по качеству услуг, но и по оперативности реагирования на возможные технологические сбои», — отметил глава города Самара Иван Носков.

В целом в 2025 году специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре. Теплоэнергетики смонтируют 50 километров новых трубопроводов, благодаря чему повысится надёжность теплоснабжения около 4,5 тысяч объектов, в числе которых 3318 жилых домов и 362 социальных объектов областной столицы.