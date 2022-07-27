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«ЭнергосбыТ Плюс» ждет заявки от жителей региона для участия в акции «Старший по дому-надежный партнер»

27 июля 2022 15:14
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Активные, неравнодушные жители региона, отстаивающие интересы жильцов многоквартирных домов, впервые получат оценку своей работы.  

До 5 августа 2022 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ждет заявки от председателей советов многоквартирных домов (МКД) региона к участию в акции «Старший по дому — надёжный партнёр». Активные, неравнодушные жители региона, отстаивающие интересы жильцов многоквартирных домов, впервые получат оценку своей работы.  

«Мы уже получили два десятка заявок от управдомов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Ожидаем, что количество участников акции существенно прибавится. Самых грамотных и ответственных старших по домам мы намерены отметить приятными подарками», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Заявки на участие в акции претенденты на звание «Надежный партнер» «ЭнергосбыТ Плюс» могут направлять на  почту samara@esplus.ru. После завершения приема заявок, всем участникам будет предоставлен период до 15 сентября, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты. Итоги акции будут подведены в конце октября 2022 года.

Конкурсная комиссия выберет победителей в пяти номинациях: «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому». За новостями об акции «Старший по дому — надёжный партнёр» можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что в 2022 году акция «Старший по дому — надёжный партнёр» стартует сразу в 15 регионах страны, где работает компания «Т Плюс». Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

 

Фото:   «ЭнергосбыТ Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

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