«ЭнергосбыТ Плюс» вручил велосипед победителю акции «На дачу с удачей!»

В Самаре прошло награждение победителя акции «На дачу с удачей!» от АО «ЭнергосбыТ Плюс». Жительница областной столицы получила от энергетиков новенький велосипед и защитный шлем.
Напомним, что летняя акция проходила в Самарской области с 1 по 30 июня 2023 года. Для участия клиентам энергокомпании необходимо было оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. Условия акции выполнили свыше 2300 жителей региона. Из их числа были определены четыре победителя – добросовестные клиенты из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Все счастливчики получат свои велосипеды до конца лета.
«Благодарю всех клиентов компании, принявших участие в летней акции, и отдельно поздравляю победителей! Участвуйте в наших акциях и выигрывайте вместе с энергетиками!» – отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.
В настоящее время у клиентов энергокомпании есть возможность принять участие в акции «Офис в кармане». Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап акции завершился 30 июня, трое его победителей уже получили свои суперпризы – смартфоны. Второй этап проходит с 1 июля по 30 сентября 2023 года. Победители, которые также получат в подарок смартфоны, будут определены в октябре 2023 года. Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании: https://samara.esplus.ru/promo/.