«ЭнергосбыТ Плюс» вручил велосипед победителю акции «На дачу с удачей!»

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В Самаре прошло награждение победителя акции «На дачу с удачей!» от АО «ЭнергосбыТ Плюс». Жительница областной столицы получила от энергетиков новенький велосипед и защитный шлем.

Напомним, что летняя акция проходила в Самарской области с 1 по 30 июня 2023 года. Для участия клиентам энергокомпании необходимо было оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. Условия акции выполнили свыше 2300 жителей региона. Из их числа были определены четыре победителя – добросовестные клиенты из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Все счастливчики получат свои велосипеды до конца лета.

«Благодарю всех клиентов компании, принявших участие в летней акции, и отдельно поздравляю победителей! Участвуйте в наших акциях и выигрывайте вместе с энергетиками!» – отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.