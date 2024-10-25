«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для горожан

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В новом офисе АО «ЭнергосбыТ Плюс» на ул.Буянова, 131 прошел День клиента для горожан. Посетители узнали о возможностях по урегулированию задолженности, использованию онлайн-каналов, переходу на оплату по факту и многом другом.

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» ежемесячно проводит День клиента в офисах обслуживания компании. Горожане могут задавать вопросы напрямую одному из руководителей компании и получать оперативно подробную консультацию. На этот раз большинство вопросов было связано с возможным переходом региона на оплату тепла по факту и преимуществами данного способа расчета.

«Собственники помещений уже сегодня вправе выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 на общем собрании жильцов. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления. Это станет стимулом для дальнейшей реализации управляющими компаниями энергоэффективных мероприятий для снижения суммы на оплату тепла в квитанциях», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.