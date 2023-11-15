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«ЭнергосбыТ Плюс» провел акцию «Азбука онлайн»

15 ноября 2023 13:28
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«ЭнергосбыТ Плюс» провел акцию «Азбука онлайн»

Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали клиентам преклонного возраста о преимуществах онлайн сервисов энергокомпании. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайн».

Участниками проекта стали пожилые клиенты компании, проживающие в Самаре. Представители «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали о дистанционных каналах взаимодействия с энергокомпанией, помогли всем желающим зарегистрироваться в личном кабинете, а также проконсультировали, как можно через него дистанционно передавать показания приборов учета и оплачивать счета.

«Проект «Азбука онлайна» призван улучшить качество обслуживания клиентов и популяризировать дистанционные сервисы компании. С его помощью мы стараемся объяснить нашим клиентам, среди которых много пожилых граждан, что онлайн-сервисы – это просто, удобно и безопасно», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно ознакомиться на официальном сайте https://samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.

 

Теги: Т ПЛЮС

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