«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок для участия в акции «Лучшая жилищная организация»

197

До 31 августа открыт прием заявок от УК и ТСЖ Самарской области на участие в акции «Лучшая жилищная организация». Анкеты принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда.

«В рамках подготовки к зиме УК и ТСЖ должны выполнить ряд технических мероприятий. Важно провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов, настроить систему автоматического регулирования путем установки сужающих устройств, позаботиться о герметизации тепловых вводов, восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах для сокращения теплопотерь. Полный перечень мероприятий «ЭнергосбыТ Плюс» направлял в адрес обслуживающих организаций весной 2022 года в качестве рекомендаций по подготовке к новому отопительному сезону», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



С графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.



Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно состоится в декабре 2022 года. 10 лучших жилищных организаций Самарской области получат сертификат на новогоднее оформление двора или придомовой территории. Подробнее узнать об акции «Лучшая жилищная организация» можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/.