«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок для участия в акции «Лучшая жилищная организация»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Освоив бережливое производство с помощью Регионального центра компетенций, сотрудники научились менять приборы учета быстро и качественно.
Благодаря нацпроекту Тольяттинская энергосбытовая компания сократила время на замену приборов учета
ООО «ВЕКТОР» освоил изготовление зажимных механизмов и готов расширять свои мощности, замещая импортных производителей на российском рынке.
Импортозамещение: самарские инжиниринговые компании активно занимают освободившиеся ниши
Какие изменения произошли в сфере ЖКХ? Чем удобен электронный сервисе ГИС ЖКХ? И как узнать рейтинг управляющей компании?
Жителям Самарской области рассказали о сервисе ГИС ЖКХ
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром, ливень
Намечены поставки в городскую Думу сувенирной продукции, производимой в исправительных учреждениях.
Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин встретился с руководством гордумы  Самары
Для линий продольной и поперечной разметки предусмотрен горячий термопластик, а для обозначений знаков на дороге – холодный двухкомпонентный пластик.
В Самаре на отремонтированной улице Гагарина наносят разметку
В июле обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу.
Девочку, пострадавшую от нападения обезьяны в Мытищах, выписали из больницы
В течение нескольких дней эксперты знакомились с работой медучреждений области.
Эксперты федерального медицинского центра радиологии оценили уровень онкологической службы региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
0.08
EUR 61.12
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок для участия в акции «Лучшая жилищная организация»

4 августа 2022 13:20
197
«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок для участия в акции «Лучшая жилищная организация»

 

До 31 августа открыт прием заявок от УК и ТСЖ Самарской области на участие в акции «Лучшая жилищная организация». Анкеты принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. 

«В рамках подготовки к зиме УК и ТСЖ должны выполнить ряд технических мероприятий. Важно провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов, настроить систему автоматического регулирования путем установки сужающих устройств, позаботиться о герметизации тепловых вводов, восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах для сокращения теплопотерь. Полный перечень мероприятий «ЭнергосбыТ Плюс» направлял в адрес обслуживающих организаций весной 2022 года в качестве рекомендаций по подготовке к новому отопительному сезону», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

С графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.


Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно состоится в декабре 2022 года. 10 лучших жилищных организаций Самарской области получат сертификат на новогоднее оформление двора или придомовой территории. Подробнее узнать об акции «Лучшая жилищная организация» можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/.

 
Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона.
02 августа 2022, 17:25
Преподаватели СамГТУ проходят стажировку на объектах «Т Плюс»
Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона. ЖКХ
578
«Т Плюс» обновляет теплосети Тольятти
29 июля 2022, 10:09
«Т Плюс» обновляет теплосети Тольятти
Значительные объемы модернизации стали возможны благодаря переходу города на модель ценообразования по методу «альткотельной». ЖКХ
658
Активные, неравнодушные жители региона, отстаивающие интересы жильцов многоквартирных домов, впервые получат оценку своей работы.  
27 июля 2022, 15:14
«ЭнергосбыТ Плюс» ждет заявки от жителей региона для участия в акции «Старший по дому-надежный партнер»
Активные, неравнодушные жители региона, отстаивающие интересы жильцов многоквартирных домов, впервые получат оценку своей работы.   ЖКХ
916

В центре внимания
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
245
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
528
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
778
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
1011
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1139
Весь список