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С 1 марта по 30 апреля 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа.
«ЭнергосбыТ Плюс»: пришла пора «Весеннего обновления»
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«ЭнергосбыТ Плюс»: пришла пора «Весеннего обновления»

3 марта 2023 17:17
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С 1 марта по 30 апреля 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа.

В Самарском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» началась акция «Весеннее обновление». По ее условиям клиенты – физические лица с 1 марта по 30 апреля 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа. После оплаты списание пеней клиент увидит в квитанции за следующий месяц.

Акция проходит во всех городах обслуживания филиала: Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.

Подробную информацию можно получить:

- на сайте;

- по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

- у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Пени – это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством

Теги: Т ПЛЮС

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