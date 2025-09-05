«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»

121

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Плати – не ПЕНЯй!» среди своих клиентов – физических лиц. Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.

Для участия в акции «Плати – не ПЕНЯй!» необходимо до 30 сентября 2025 года оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а также холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти. В акции не участвуют пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт.

Подробнее об акции «Плати – не ПЕНЯй!» можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» samara.esplus.ru.

Фото: пресс-служба Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»