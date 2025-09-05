«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»

5 сентября 2025 16:29
121
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Плати – не ПЕНЯй!» среди своих клиентов – физических лиц. Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.

Для участия в акции «Плати – не ПЕНЯй!» необходимо до 30 сентября 2025 года оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а также холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти. В акции не участвуют пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт.

Подробнее об акции «Плати – не ПЕНЯй!» можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» samara.esplus.ru.

 

Фото:   пресс-служба Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
04 сентября 2025, 17:57
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост. ЖКХ
453
«Т Плюс» полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний.
03 сентября 2025, 14:10
Глава Самары посетил Центр мониторинга качества «Т Плюс»
«Т Плюс» полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний. ЖКХ
465
Специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки.
01 сентября 2025, 16:14
Энергетики «Т Плюс» напомнили школьникам Самары о безопасности
Специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки. ЖКХ
633

В центре внимания
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
192
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
408
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
306
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
545
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
613
Весь список