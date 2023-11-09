«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в свои подразделения в Самаре и Тольятти

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей Самары и Тольятти об открытых вакансиях в ряде подразделений компании. Соискателям предлагается стабильная заработная плата, пакет социальных льгот, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.

Так, горожан могут заинтересовать следующие вакансии от энергосбытовой компании:

- специалист по работе с клиентами (г. Самара, ул. Революционная, д. 101Б; г. Тольятти, ул. Дзержинского, 18А; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);

- инженер тепловой инспекции (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Тольятти, ул. Горького, 27А; оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);

- инженер отдела коммерческого учета (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50; техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета);

- специалист по работе с дебиторской задолженностью (г. Самара, ул. Революционная, д. 101Б; г. Тольятти, ул. Горького, 27А; востребование задолженности за поставленные энергоресурсы, взаимодействие с ФСПП в рамках исполнительного производства).

Ознакомиться с вакансиями группы компаний «Т Плюс» в Самарской области можно на официальном сайте или по телефонам (846) 279-66-07, 279-63-63 (ЭнергосбыТ Плюс), (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс).